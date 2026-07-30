Erste banka Novi Sad: Stabilni rezultati i kontinuiran rast i u prvoj polovini 2026.

U poređenju sa krajem 2025. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže rast od 6,5 odsto i iznose 180,9 milijardi dinara, piše u saopštenju banke.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima krajem drugog kvartala 2026. godine beleži rast od 2,9 odsto i iznosi 162,0 milijardi dinara. Kako se dodaje, stanja depozita pravnih lica viša su za 2,3 odsto u poređenju sa krajem 2025. godine i iznose 117,8 milijardi dinara. U pogledu operativnog poslovanja, banka je na kraju drugog kvartala 2026. godine ostvarila za pet odsto niže operativne prihode u odnosu na isti period prošle godine, i rast operativnih rashoda za