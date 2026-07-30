Novi ubedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa, het-trik Gluha

Radio sto plus pre 14 minuta
Novi ubedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa, het-trik Gluha

Identičnim rezultatom Ajaks je slavio i u prvom meču u Novom Satu i u narednu rundu se plasirao ukupnim rezultatom 8:2.

Gol za Vojvodinu na večerašnjem meču postigao je Đorđe Crnomarković u 40. minutu. Strelci za Ajaks bili su Davi Klasen u 44. i Oskar Gluh u 53, 58. i 71. minutu. Ajaks će u trećem kolu igrati protiv poljskog Rakova. Vojvodina je povela u 40. minutu. Posle kornera koji je izveo Njegoš Petrović, najbolje se u šesnaestercu Ajaksa snašao Crnomarković i udarcem sa oko sedam metara zatresao mrežu. Četiri minuta kasnije Ajaks je izjednačio. Berghaus je izveo korner, Reger
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