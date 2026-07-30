Vučić o raspisivanju izbora: Sačekaću da se bogatiji birači vrate sa ‘holideja’

Vučić je kazao da misli da je “idealno” vreme za održavanje tih izbora bio period jul-avgust “Izbori će biti raspisani kada nadležna institucija odluči.

Nadležna institucija se rukovodi Ustavom, zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan deo građana rekao da je na ‘holideju’, da je na odmoru, a vidite da ja nisam, sačekaću da se bogatiji birači vrate s ‘holideja’. Tad ćemo da raspišemo izbore i da im omogućimo pobedu”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska staklenog vidikovca na Kablaru. Pozvao je “studentsko-blokadersku” listu da se izjasni da li će čestitati listi Srpske napredne