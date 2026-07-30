Borba sa vatrenom stihijom širom Evrope – plamen na Kritu van kontrole, u Španiju stižu vatrogasci iz Srbije

RTS pre 55 minuta
Borba sa vatrenom stihijom širom Evrope – plamen na Kritu van kontrole, u Španiju stižu vatrogasci iz Srbije

Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu koji je izbio juče. Tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari su izbili u Španiji. Situacija u Francuskoj nešto bolja. Požari i u Portugaliji.

Na Kritu je van kontrole požar koji je juče tokom popodneva izbio kod grada Retimna. Trojica vatrogasaca su poginula prilikom gašenja požara. Grčki javni servis ERT prenosi da se od jutros sa požarom kod Retimna bore 224 vatrogasca sa 53 vozila, a pomažu im i planinari i dobrovoljci. Međutim, gašenje otežavaju jaki vetrovi zbog kojih letelice ne mogu da gase požare. Vatrogascima u gašenju pomaži i cisterne sa vodom i građevinske mašine civilne zaštite i lokalne
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