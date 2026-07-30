Kijev: Masovni napad na Ukrajinu, ima poginulih i ranjenih; Medvedev: Zapad uveo Rusiji 30.000 sankcija;

RTS pre 19 minuta
Kijev: Masovni napad na Ukrajinu, ima poginulih i ranjenih; Medvedev: Zapad uveo Rusiji 30.000 sankcija;

Rat u Ukrajini – 1618. dan. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju. S druge strane ruska vojska je gađala dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se ceo zapadni svet okrenuo protiv Rusije.

Ukrajina: U ruskim napadima poginulo najmanje devet osoba, 10 ljudi povređeno U ruskim napadima tokom protekle noći u Ukrajini je poginulo najmanje devet osoba, dok je deset ljudi povređeno, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici. U direktnom pogotku kuće u predgrađu Krivog Roga poginulo je dvoje dece i četvoro odraslih, dok je osam ljudi povređeno, saopštio je šef Saveta odbrane Krivog Roga, Oleksandar Vilkul u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. "U selu na
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