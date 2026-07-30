Nije izabran predsednik Saveta REM-a, nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) dogovorili su se, posle dvočasovne rasprave u nastavku konstitutivne sednice, o dvoje kandidata za predsednika tog tela – Dubravki Valić Nedeljković i Milošu Gariću. Posle glasanja nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu za izbor. Sledeća sednica sredinom avgusta.

Članovi Saveta raspravljali su o tome da li treba promeniti kandidate za predsednika o kojima se glasalo na prethodnoj sednici. Kao argument navedeno je da nisu dobili dovoljan broj glasova za izbor, zbog čega bi trebalo pružiti priliku novim kandidatima. Mileva Malešić povukla je svoju kandidaturu, poštujući taj stav, dok je kandidatura Miloša Garića ostala u proceduri na insistiranje drugih članova Saveta. Rodoljub Šabić predložio je Dubravku Valić Nedeljković za