Otvoren stakleni vidikovac "Kablar"; Vučić: Ovo će da bude svetionik za budućnost

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka da treba da se proširi put i napravi parking bliže samom vidikovcu, da bi posetioci mogli lakše da dođu.

Stakleni vidikovac "Kablar" na planini u blizini Čačka svečano je otvoren danas u 12.00. Otvaranju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar turizma Husein Memić i rukovodstvo grada Čačka. Predsednik je na otvaranju naveo da je vidikovac testiran na 132 tone izdržljivosti. "Može da izdrži i 150 tona. Ovo je veliki dan za Kablarce, i nema potrebe da pričamo neke druge priče. Ovo će da bude još bolje, i ja