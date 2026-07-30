Toplotni talas za kraj jula – na snazi narandžasti meteo-alarm, živa oko 36. podeljka

RTS pre 1 sat
Toplotni talas za kraj jula – na snazi narandžasti meteo-alarm, živa oko 36. podeljka

Stigao je toplotni talas koji bi trebalo da traje narednih desetak dana. Najviša temperatura danas će iznositi do 36 stepeni. Naredni dani biće još topliji.

Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo-alarmom zbog ekstremno visokih temperatura – to znači da se treba redovno informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i pratiti savete koje daju nadležne državne službe. Duvaće slab i umeren vetar, pretežno istočni. Najviša temperatura kretaće se od 33 do 36 stepeni. Za danas je prognozirana i vrlo visoka vrednost UV indeksa za celu zemlju. Trebalo bi se kloniti sunca u najtoplijem delu dana i redovno nanositi
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