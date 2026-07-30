Vojvodina u nemogućoj misiji, Ajaksu ostala formalnost u kvalifikacijama za Ligu konferencije

RTS pre 2 sata
Vojvodina u nemogućoj misiji, Ajaksu ostala formalnost u kvalifikacijama za Ligu konferencije

Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na "Johan Krojf areni" u Amsterdamu se igra od 20.00 časova. Tok meča pratite na našem portalu. Prvi susret u Novom Sadu okončan je pobedom Ajaksa 4:1.

Sve osim rutinskog prolaska holandskog velikana u narednu rundu predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju. Ekipa iz Amsterdama je u Novom Sadu pre nedelju dana pokazala razliku u kvalitetu i praktično rešila pitanje ukupnog pobednika, pa će predstojećih devedeset minuta za njih biti provera pred duele koji ih očekuju u nastavku sezone. Vojvodini je ovo prilika da se na častan način oprosti od evropske scene i pokuša da ostavi bolji utisak nego na "Karađorđu".
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