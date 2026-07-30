Vojvodina završila evropsku sezonu, Ajaks slavio i u Amsterdamu

RTS pre 39 minuta
Vojvodina završila evropsku sezonu, Ajaks slavio i u Amsterdamu

Fudbaleri Ajaksa pobedili su Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije rezultatom 4:1. Ukupni rezultat dvomeča je 8:2 u korist tima iz Amsterdama.

Fudbaleri Vojvodine završili su ovogodišnje učešće u evropskim takmičenjima pošto su u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije poraženi od Ajaksa u Amsterdamu rezultatom 4:1. Posle pobede od 4:1 u Novom Sadu, holandski velikan je sa ukupnih 8:2 izborio plasman u narednu rundu. Podsetimo, Vojvodina je evropsku sezonu počela u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali je već u prvom kolu eliminisana od mađarskog Ferencvaroša, pa je dospela na megdan
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