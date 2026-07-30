Vučić: Priština pokušava da nametne silu, nijedan teror nije trajao doveka

RTS pre 2 sata
Vučić: Priština pokušava da nametne silu, nijedan teror nije trajao doveka

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da, rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbije, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiji. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči, na osnovu Ustava, zakona i potreba građana.

Predsednik Vučić je na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka, upitan o najavi privremenih prištinskih institucija da će od 1. avgusta turističke ture do manastira na Kosovu i Metohiji moći da vode samo vodiči koje oni odrede – rekao da teror Prištine traje, ali da nijedan teror nije trajao doveka. "Oni su pre neki dan, kada sam na onom obeležavanju prijema naših mladih oficira potporučnika u Vojsku Srbije, kada sam rekao da se poštuje Ustav i
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