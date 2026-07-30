Na graničnom prelazu Špiljani zaplenjeno oružje i 94 metka

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Na graničnom prelazu Špiljani zaplenjeno oružje i 94 metka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, pronašli su na Graničnom prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju, dva komada konvertabilnog oružja sa ukupno 94 metka u dva automobila kojima su upravljali državljani Crne Gore I.

K. (1960) i Š. K. (1998). Protiv osumnjičenih će, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru podneti krivične prijave u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. S.K
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