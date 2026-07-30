Danas se obeležava Svetski dan borbe protv trgovine ljudima

BEOGRAD - Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas, 30. jula, sa ciljem da se podigne svest o ovom problemu u globalnoj javnosti.

Ovaj dan ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. godine. Ustanovljenju ovog dana prethodilo je zasedanje Generalne skupštine UN 2010. na kojoj je usvojen Globalni plan za borbu protiv trgovine ljudima, kojim je sugerisano nacionalnim vladama širom sveta da rade na koordinaciji, kao i na preduzimanju mera kojima će se raditi na prevenciji ovog problema. Jedan od najvažnijih odlika Plana jeste ustanovljenje Dobrovoljnog