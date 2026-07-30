Delovi Sremske Kamenice u četvrtak bez vode zbog radova Elektrodistribucije

NOVI SAD - Zbog planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad, u četvrtak, 30. jula, doći će do poremećaja u vodosnabdevanju u pojedinim delovima Sremske Kamenice.

Kako je saopšteno, u periodu od 8.30 do 13.30 časova građani u naseljima Čardak, Paragovo i delu Popovice, na potezu od Mošine vile do Lovačkog doma, imaće slabiji pritisak vode ili potpunu obustavu vodosnabdevanja. Nadležni mole građane za razumevanje i preporučuju da na vreme obezbede dovoljne količine vode za osnovne potrebe do završetka planiranih radova.