Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a, nastavak izbora predsednika

BEOGRAD - Druga konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, biće održana danas u 13 sati.

Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika ili predsednice tog tela i njegovog/njenog zamenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić su na tajnom glasanju dobili po četiri glasa. Za izbor predsednika Saveta potrebno je šest glasova. Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji član Saveta Dubravka Valić Nedeljković koja je posle