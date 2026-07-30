Ekstremno nizak nivo Dunava, ugrožena plovidba i biljni i životinjski svet - šta nas čeka u avgustu

BEOGRAD - Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković rekao je da su ovogodišnji niski vodostaji stigli znatno ranije nego što je uobičajeno. Najniži vodostaji obično se beleže krajem avgusta, a ove godine ekstremno niski nivoi zabeleženi su već krajem jula, kaže Vladiković i dodaje da se može očekivati niži vodostaj za 10-15 santimetara u narednom periodu. Ističe da je razlog višemesečni deficit padavina i veoma male zalihe vode u snežnom pokrivaču tokom zime.

Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i rečne ekosisteme. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković rekao je da su ovogodišnji niski vodostaji stigli znatno ranije nego što je uobičajeno. "Najniži vodostaji obično se beleže krajem