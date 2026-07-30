Hrvatsku pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Hrvatsku pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni

SISAK - Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio snažan i osetio se intenzivno, a pojedini ljudi naveli su da su se kuće tresle i da su imali utisak da je odjeknula eksplozija. Zemljotres se, prema svedočenjima građana, osetio i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici, Kozarskoj Dubici...
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