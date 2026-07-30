Macut: Sednica Štaba za vanredne situacije povodom suše i niskog nivoa Dunava

RTV pre 6 minuta  |  Tanjug
Macut: Sednica Štaba za vanredne situacije povodom suše i niskog nivoa Dunava

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da će danas u 9.30 časova biti održana vanredna sednica Štaba za vanredne situacije zbog situacije sa sušom, kao i zbog niskog vodostaja Dunava.

Macut je istakao da je od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića zatražio održavanje vanredne sednice Štaba za vanredne situacije jer opadanje nivoa Dunava ugrožava navodnjavanje useva, ali i potencijalno može da ugrozi rad Hidrocentrale "Đerdap". "Ono što je sad aktuelnost je suša, opadanje nivoa Dunava i danas ćemo imati sednicu vanrednu, gde sam tražio od ministra da sazovemo to i da vidimo kakve su nam sad mere za opadanje nivoa Dunava, šta treba da uradimo,
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