Virus afričke kuge u 8 okruga, ključan stalan nadzor nad divljim svinjama

BAČKI MONOŠTOR - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je danas da je virus afričke kuge u Srbiji trenutno prisutan u osam okruga, u 13 opština, u 61 mestu i u oko 821 zaraženih poljoprivrednih gazdinstava, kao i da je od početka godine uginulo i eutanazirano 33.850 svinja.

On je prilikom posete Bačkom Monoštoru, odnosno lovištu "Kozara" koje se nalazi u okviru Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" i gde su predstavljene aktivnosti koje JP "Vojvodinašume", u saradnji sa drugim nadležnim službama, sprovodi radi suzbijanja i sprečavanja širenja afričke kuge svinja, rekao da je virus i dalje veoma aktivan, a da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera od presudnog značaja za suzbijanje širenja virusa. Prema njegovim rečima