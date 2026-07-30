Vremeplov: Umro Oto fon Bizmark

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro Oto fon Bizmark

NOVI SAD - Na današnji dan 1898. godine umro je nemački državnik Oto fon Bizmark (fon Bizmark Šenhauzen), nazvan "gvozdeni kancelar", koji je "krvlju i gvožđem" ujedinio nemačke države. Postao je 1862. kancelar Pruske, 1864. u savezu sa Austrijom napao je Dansku i osvojio Šlezvig, a onda se okrenuo protiv Beča i 1866. porazio Austriju, što mu je omogućilo da s Pruskom ujedini severne nemačke državice u Severnonemački savez. Isprovocirao je Nemačko-francuski rat i posle pobede nad Francuskom proglasio je

Danas je četvrtak, 30. jul, 211. dan 2026. godine.Do kraja godine ima 154 dana. 1419 - Upadom Husita u Gradsku većnicu u Pragu i izbacivanjem kroz prozor članova praške gradske uprave sastavljene od Nemaca, u Češkoj je izbio husitski ustanak. Husiti su bili sledbenici verskog reformatora Jana Husa, neka vrsta čeških protestanata, ali i borci protiv germanizacije. Odbili su da priznaju nemačkog cara Sigismunda I za češkog kralja, pa je on u savezu s papom pokrenuo
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