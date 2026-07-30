Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas Stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar kod Čačka, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ranije je najavljeno da će Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, biti otvoren sutra u 12 sati. Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje. "Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva,