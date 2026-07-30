Končar u prvom polugodištu povećao prihode i ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura

SEEbiz pre 1 sat
Končar u prvom polugodištu povećao prihode i ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura

ZAGREB – Grupa KONČAR u prvih je šest mjeseci nastavila putanju snažnog rasta, ostvarivši razine profitabilnosti koje su među najvišima u povijesti tvrtke.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 724,9 milijuna eura, što je za 88,2 milijuna eura više u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Rastuću globalnu konkurentnost pritom potvrđuje snažan nastup na izvoznim tržištima koji i dalje dominira u ukupnim prihodima od prodaje KONČARA s visokih 71,2 % udjela. EBITDA je ostvarena u iznosu od 173,4 milijuna eura uz maržu od 23,9 %, dok je neto dobit iznosila 171,4 milijuna eura
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