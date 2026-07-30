Evo primera kako može: Finski Turku izbacio prebogate Turke

Muče se srpski klubovi u evropskim kvalifikacijama, kao nepovlašćeni često dobiju nepremostive prepreke, a na rubu eliminacije posle poraza na domaćim terenima su Vojvodina i Železničar.

Teško je očekivati da će se čudo dogoditi u Amsterdamu gde gostuju Novosađani ili u Bragi gde će igrati Pančevci, ali ima primera da daleko skromniji tim iznenadi velikog favorita. Tako je bilo u duelu finskom Intera iz Turkua, koji je posle dvomeča u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije načinio senzaciju protiv turskog Bašakšehira. Posle 1:1 u Turskoj, Finci su bili još bolji na domaćem terenu, gde su slavili sa 2:0. Domaće je u vođstvo doveo Tuominen u