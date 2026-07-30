Partizan saznao rivala: Pravac Azija! Skoro 4.000 kilometara puta

Ukoliko Partizan sačuva 4:0 protiv UNA Štrasena u Luksemburgu, protivnik u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije biće im Tobol.

Kazahstanski klub teškom mukom je savladao litvanski Panevežis posle boljeg izvođenja jedanaesteraca (1:1, 1:1 - 3:2 penali). Prva utakmica trebalo bi da bude odigrana u Humskoj 6. avgusta, a druga u Kostanaju sedam dana kasnije. Favorit se našao u zaostatku posle 33 minuta kada je gol Naurisa Petkevičijusa doneo gostima vođstvo, ali „tik“ pred odlazak na pauzu poravnao je Asmin Talal. Totalna ofanziva Tobola nije urodila plodom u narednih 75 minuta, pa se