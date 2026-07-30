Na Gazivodama počelo rušenje motela „Jezero“, na terenu i pripadnici tzv. kosovske policije

Sputnik pre 40 minuta
Na Gazivodama počelo rušenje motela „Jezero“, na terenu i pripadnici tzv. kosovske policije

Po nalogu preduzeća Ibar - Lepenac danas je počelo rušenje motela i plažnog bara "Jezero" na Gazivodama kod Zubinog Potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina.

Radnici preduzeća Ibar - Lepenac jutros su iznosili stvari iz motela i plažnog bara "Jezero", a dopremljene su i teške mašine. Posed je ograđen trakom, a prisutni su i pripadnici tzv. kosovske policije koji asistiraju u ovoj akciji. Zahtev da vlasnici "oslobode imovinu" stigao je 14. jula, a porodica koja posluje u ovom objektu je podnela krivičnu prijavu protiv direktora "Ibra-Lepenca" Faruka Mujke. Pokrenut je i građanski postupak, uz zahtev da sud privremenom
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