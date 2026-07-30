Ako živite u ovoj opštini, spremite se: Danas se zavrću slavine na skoro ceo dan, objavljen spisak ulica

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs
Ako živite u ovoj opštini, spremite se: Danas se zavrću slavine na skoro ceo dan, objavljen spisak ulica

Zbog planiranih radova na vodovodnoј mreži u opštini Zemun, u četvrtak, 30. јula 2026. godine, od 9 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u naselju Bataјnica, objavljeno je na sajtu "Beogradskog vodovoda i kanalizacije".

U pitanju su sledeće ulice: Široki putu od Vere Miščević do kraјa ulice Save Grkinića Voјvođanskih brigada od Širokog puta do Stanka Tišme Vere Miščević Briletova Karlovčićka Novaka Atanackovića Stanka Tišme od Bosanske Kraјine do Voјvođanskih brigada. Za naјnužniјe potrebe za piјaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. (Telegraf.rs)
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