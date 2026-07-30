Bin Zajed pokrenuo inicijativu za stipendiranje studenata iz Srbije u Emiratima

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan pokrenuo je tokom današnje posete Beogradu inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u UAE u različitim disciplinama, sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju, objavljeno je na njegovom Instagram nalogu.

Ova inicijativa, kako je navedeno, odražava posvećenost šeika Bin Zajeda jačanju naučne saradnje i izgradnji obrazovnog partnerstva između dve zemlje, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost na inicijativi i istakao njen značaj za produbljivanje odnosa dve zemlje. U objavi se navodi da je Bin Zajed danas u Beogradu sa Vučićem razgovarao o saradnji između dve zemlje, posebno u oblastima ekonomske, investicione i trgovinske saradnje, kao i o