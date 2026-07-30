Dvojica teško izbodena nožem na Paliluli: Šta se desilo na uglu Cvijićeve i Zdravka Čelara?

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dvojica teško izbodena nožem na Paliluli: Šta se desilo na uglu Cvijićeve i Zdravka Čelara?

Na Paliluli se tokom protekle noći, u 20.47 sati, dogodilo ubadanje nožem u kome su dvojica muškaraca teško povređena, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Ubadanje nožem se dogodilo na uglu ulica Cvijićeva i Zdravka Čelara, a jedna ekipa hitne pomoći prevezla je dva muškarca od 46 i 47 godina koji su teško povređeni hladnim oružjem na VMA, dok je drugo vozilo hitne pomoći sa istog događaja na VMA prevezlo muškarca (58), koji je imao povrede glave. (Telegraf.rs/Tanjug)
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