Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Ajaks - Vojvodina u revanšu 2. kola kvalifikacija za LK

Fudbaleri Vojvodine se nalaze u izuzetno teškoj situaciji.

Oni su poraženi od Ajaksa sa 4:1 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, imaju jako male šanse, ali su otišli put Amsterdama da se takmiče s Kopljanicima. Ekipa Vojvodine u ovaj meč ulazi i sa novim trenerom, pošto je Miroslav Tanjga otišao, a na njegovo mesto je stigao Marko Savić, mladi strateg koji je svojevremeno bio i potpuni hit Superlige Srbije dok je vodio Voždovac. Radio je putum u Čukaričkom i Železničar iz Pančeva, dok je sada opet u