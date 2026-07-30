Hiljade radnika Audija protestuju zbog moguće obustave proizvodnje

Telegraf pre 38 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Hiljade radnika Audija protestuju zbog moguće obustave proizvodnje

Pribižno 6.000 zaposlenih u fabrici Audija u Nekarsulmu protestuje danas zbog moguće obustave proizvodnje na ovoj lokaciji i zahteva plan restrukturalizacije od matične kompanije Folksvagen.

Radnici i sindikat IG Metal ne traže samo očuvanje postojećih radnih mesta već pre svega jasnu strategiju za budućnost fabrike, prenosi Tagesšau. Fabrika u Nekarsulmu u saveznoj državi Baden-Virtemberg zapošljava oko 15.000 ljudi, a u njoj se proizvode modeli Audi A5, A6 i A8, kao i električni Audi e-tron GT u manjim serijama. Neizvesnost je dodatno pojačana nakon što je Folksvagen najavio veliki program smanjenja troškova. Prema ranijim medijskim navodima, u
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