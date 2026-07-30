Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na danšanjoj sednici

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na danšanjoj sednici
Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na danšnjoj, drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata - ni Miloš Garić ni Dubravka Valić Nedeljković nije dobio potrebnu većinu od šest glasova. Valić Nedeljković je posle sednice rekla novinarima da je rezultat u dva kruga glasanja bio 4:3 za Garića. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. (Telegraf.rs/Tanjug)
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