Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na danšanjoj sednici

Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na danšnjoj, drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata - ni Miloš Garić ni Dubravka Valić Nedeljković nije dobio potrebnu većinu od šest glasova. Valić Nedeljković je posle sednice rekla novinarima da je rezultat u dva kruga glasanja bio 4:3 za Garića. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. (Telegraf.rs/Tanjug)