Situacija na Kritu sve dramatičnija: Evakuisano više od 50 ljudi sa čuvene plaže, snimci su strašni

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Situacija na Kritu sve dramatičnija: Evakuisano više od 50 ljudi sa čuvene plaže, snimci su strašni

Paros u plamenu

Grčka se i drugi dan bori sa razornim šumskim požarima koji besne na Kritu i više egejskih ostrva. Najkritičnija situacija i dalje je u oblasti Retimna na Kritu, gde se vatrogasci bore da zaustave vatru koja se zbog olujnih vetrova neprestano širi, dok su novi požari izbili na Parosu, Androsu i Kalimnosu. U oblasti Retimna situacija je izuzetno teška i vatrogasci vode borbu na frontovima kod Agije Paraskevi i Asomatosa. Sve dodatno otežavaju orkanski udari vetra
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