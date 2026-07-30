Strahinja Pavlović dobio "kolegu" iz Francuske, stigao mladić za 3.000.000 evra!

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/
Strahinja Pavlović dobio "kolegu" iz Francuske, stigao mladić za 3.000.000 evra!

Ekipa Milana mora da se pojača ako misli da uzdrma ekipe u Italiji, a sada su odlučili i da malo podmlade ekipu.

Najnovije pojačanje ovog kluba je postao mladi Francuz Sankun Dijavara, koji je potpisao ugovor do 2031. godine, saopštio je klub. Dijavara je još jedno pojačanje Milana, a on ima tek 20 godina i u Italiju dolazi iz francuske Troe, gde nastupa od 2024. godine. Prethodne sezone je Dijavara odigrao i 17 utakmica za prvu ekipu Troe, te je postigao jedan gol i imao je jednu asistenciju. Finansijski detalji nisu saopšteni, ali italijanski mediji navode da je Milan za
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