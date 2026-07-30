Trampa spasava Vrhovni sud? Traži poništenje presude za seksualno uznemiravanje teške 83 miliona $

Advokati Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, zatražili su od Vrhovnog suda SAD da poništi presudu za klevetu kojom mu je naloženo da spisateljici E.

Džin Kerol isplati 83,3 miliona dolara! Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar, preneo je Axios. Sudska dokumenta pokazala su ranije ovog meseca da je Kerol naplatila gotovo 5,63 miliona dolara od Trampa. U proteklih sedam godina, otkako je Tramp prvi put negirao da ju je silovao oko 1996. godine u kabini za presvlačenje robne kuće Bergdorf Goodman na Menhetnu, ona je dobila ukupno 88,3 miliona dolara na osnovu