Slobodan Vladušić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 32 minuta  |  Piše Velike priče
Slobodan Vladušić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Lista počinje Crnjanskim ("Kod Hiperborejaca"), završava se Lebovićem ("Semper idem")...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Slobodan Vladušić je pisac, esejista i profesor
Otvori na velikeprice.com

Izbori »

Poslanici Skupštine Srbije nisu izglasali nepoverenje Vladi

Poslanici Skupštine Srbije nisu izglasali nepoverenje Vladi

Danas pre 9 sati
Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a, nastavak izbora predsednika

Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a, nastavak izbora predsednika

RTV pre 12 minuta
Koliko smo zapravo slobodni?

Koliko smo zapravo slobodni?

Velike priče pre 42 minuta
Prvi put žena izabrana za predsednicu Narodne skupštine Alžira: velike promene u Magrebu

Prvi put žena izabrana za predsednicu Narodne skupštine Alžira: velike promene u Magrebu

Telegraf pre 4 sati
Zašto Vučić zavisi od milosti stranaca

Zašto Vučić zavisi od milosti stranaca

Radar pre 5 sati
Izbor urednika: Šta ostaje od starog grada, vera u superheroje…

Izbor urednika: Šta ostaje od starog grada, vera u superheroje…

Radar pre 5 sati
BIRODI: Provladini mediji nas etiketiraju i iznose neistine, jer vlast ne želi slobodne i fer izbore

BIRODI: Provladini mediji nas etiketiraju i iznose neistine, jer vlast ne želi slobodne i fer izbore

Danas pre 5 sati
Izbori »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Slobodan Vladušić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Slobodan Vladušić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 32 minuta
Međugorje nije srušilo Jugoslaviju, ali…

Međugorje nije srušilo Jugoslaviju, ali…

Velike priče pre 37 minuta
Koliko smo zapravo slobodni?

Koliko smo zapravo slobodni?

Velike priče pre 42 minuta
Kolaps na svim pravcima i u svim smerovima! Ogroman broj turista odlazi i vraća se sa mora u isto vreme, gužve kreću već…

Kolaps na svim pravcima i u svim smerovima! Ogroman broj turista odlazi i vraća se sa mora u isto vreme, gužve kreću već večeras, a petak i vikend - niko ne može ni da zamisli šta će biti

Blic pre 22 minuta
„Volim te, ali me kuliraš…“: Zašto je baš ova pesma postala himna letnjeg seksa

„Volim te, ali me kuliraš…“: Zašto je baš ova pesma postala himna letnjeg seksa

Velike priče pre 2 minuta