Gorivo u Srbiji skuplje nego u drugim državama zbog visoke akcize

Vranje news pre 2 sata  |  Vranjenews
Gorivo u Srbiji skuplje nego u drugim državama zbog visoke akcize

Vranje - Gorivo u Srbiji skuplje je nego u regionu zbog visoke akcize, rekao je Aleksandar Vučić, koji se u funkciji predsednika Srbije, koju napušta već neko vreme i nikako da je napusti, našao na Vidikovcu na Kablaru, koji je u četvrtak zvanično otvoren za posetioce.

Dodao je da je gorivo u Srbiji dva-tri-četiri dinara skuplje nego u Crnoj Gori, a da je skuplje u Albaniji i Sloveniji. "Tačno je da je skuplje gorivo zato što smo imali visoku akcizu. A imamo i neke sitne probleme, jer imamo godinu i po dana sankcije na Naftnu industriju Srbije (NIS). Borimo se da preživimo. Kod nas je sad ta razlika manja nego što je bila. Ranije je gorivo u Srbiji bilo skuplje 35-40 dinara nego u okruženju, a danas od 3 do 15 dinara", rekao je
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