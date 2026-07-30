Tragedija u Grčkoj: Tri vatrogasca poginula u požarima, Krit zahvaćen vatrenom stihijom

Veliki požari zahvatili su grčko ostrvo Krit, gde su dvojica vatrogasaca izgubila život pokušavajući da zaustave vatrenu stihiju. Još jedan vatrogasac poginuo je na Peloponezu, dok se evakuacija stanovnika nastavlja

Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili delove Krita i Peloponeza, dok se vatrene stihije i dalje šire širom juga Evrope. Na Kritu su snažni vetrovi rasplamsali požare u oblasti Retimna na zapadu ostrva. Dvojica vatrogasaca stradala su nakon što su ostala zarobljena u vatrenoj stihiji dok su pokušavali da zaustave širenje požara. Još jedan vatrogasac pronađen je bez svesti u blizini luke Gitio na jugu Peloponeza i