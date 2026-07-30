Vučiću se nad ambisom javlja: Ja znam kraj, oni pobeđuju

„Ja se spremio da im čestitam, nikakav problem s tim nemam“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić povodom istraživanja javnog mnjenja NSPM koje je objavilo "Vreme"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poslednje istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli (NSPM), objavljeno u aktuelnom dvobroju nedeljnika „Vreme“, pokazuje da lista oko SNS „svakog dana napreduje“, a da Studentska lista „pomalo pada“ Vučić je posle obilaska staklenog vidikovca na Kablaru, gde je stajao nad ambisom, rekao da rezultati izbora „nisu neizvesni“, uz cinični dodatak: „Ja znam kraj, oni pobeđuju. Ja se spremio da im čestitam,