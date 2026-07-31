Stellantis više nego utrostručio dobit u drugom kvartalu

Auto blog pre 1 sat  |  Tanjug
Stellantis više nego utrostručio dobit u drugom kvartalu
Do takvog ishoda je došlo zahvaljujući upadljivom oporavku poslovanja u Severnoj Americi, ali su rezultati ipak bili ispod očekivanja analitičara, zbog čega su akcije kompanije pale gotovo pet odsto, preneo je Rojters. Prilagođena dobit pre kamata i poreza (EBIT) iznosila je 773 miliona evra, što je više nego tri puta više u odnosu na 213 miliona evra iz istog perioda prošle godine. Izvor: Tanjug Foto: Arhiva Autoblog.rs / Stellantis
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