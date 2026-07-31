Apokaliptične scene - užarena zemlja; Buktinja se širi i uništava sve pred sobom VIDEO

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Požari su i trećeg dana zahvatili više područja Grčke, a najteža situacija je u južnom Retimnu na Kritu, gde vatrogasci uz podršku brojnih snaga pokušavaju da obuzdaju glavni front u oblasti Agija Paraskevi, dok je novi požar izbio u Arkadiji.

Požar na Parosu ponovo se razbuktava, prenela je Prototema. Prema informacijama iz Koordinacionog centra, gašenje požara u Retimnu otežavaju jaki vetrovi i nepristupačan teren, zbog čega dolazi do stalnih ponovnih izbijanja vatre i njenog širenja. Na terenu su raspoređene brojne vatrogasne ekipe iz čitavog regiona Krita, uključujući pešadijske jedinice i pripadnike specijalnih vatrogasnih timova, koje uz podršku mehanizacije sa kopna pokušavaju da stave požar pod
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