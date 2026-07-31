Haos u FIFA ne jenjava: Španija i Portugal prete bojkotom Mundijala 2030!

B92 pre 10 minuta
Haos u FIFA ne jenjava: Španija i Portugal prete bojkotom Mundijala 2030!

Sukob između FIFA i UEFA oko budućnosti SP dodatno je eskalirao, a prema pisanju španskog lista El Espanol, pod znakom pitanja moglo bi da se nađe i održavanje Mundijala 2030. godine.

Kako navodi ovaj list, Španija i Portugal spremni su da odustanu od organizacije Svetskog prvenstva ukoliko predsednik FIFA Đani Infantino ne odustane od plana da privatnim investitorima proda između 20 i 30 odsto udela u komercijalnim pravima takmičenja preko sestrinske kompanije FIFA Forward Enterprise. Infantino je nacionalnim savezima ponudio veće finansijske prihode kako bi obezbedio podršku za ovaj model, ali je predlog naišao na snažan otpor. Prema dostupnim
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