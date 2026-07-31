Poslednji intervju Franka Barezija: "Izgubio sam roditelje, a Milan mi je spasao život"

Fudbalski svet i Milan tuguju zbog smrti Franka Barezija.

Legendarni kapiten "rosonera" i nekadašnji vođa reprezentacije Italije preminuo je u 66. godini života. Svoj poslednji veliki intervju dao je za "Gazetu delo Sport" u februaru 2025. godine. Iako je jednom rekao da nijedan dan ne prođe a da supruzi ne kaže "volim te", najveća ljubav njegovog života bio je Milan. Zajedno su proveli više od pola veka, uz kratke rastanke koji su samo potvrdili da jedno bez drugog ne mogu. Sve je počelo neuspelom probom. Pozvali su ga