Poslednji intervju Franka Barezija: "Izgubio sam roditelje, a Milan mi je spasao život"

B92 pre 4 sati
Poslednji intervju Franka Barezija: "Izgubio sam roditelje, a Milan mi je spasao život"

Fudbalski svet i Milan tuguju zbog smrti Franka Barezija.

Legendarni kapiten "rosonera" i nekadašnji vođa reprezentacije Italije preminuo je u 66. godini života. Svoj poslednji veliki intervju dao je za "Gazetu delo Sport" u februaru 2025. godine. Iako je jednom rekao da nijedan dan ne prođe a da supruzi ne kaže "volim te", najveća ljubav njegovog života bio je Milan. Zajedno su proveli više od pola veka, uz kratke rastanke koji su samo potvrdili da jedno bez drugog ne mogu. Sve je počelo neuspelom probom. Pozvali su ga
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zvezda se oprostila od legendarnog Barezija

Zvezda se oprostila od legendarnog Barezija

Sport klub pre 4 sati
Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Danas pre 8 sati
Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Južne vesti pre 8 sati
Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Radio 021 pre 8 sati
Preminuo legendarni Franko Barezi

Preminuo legendarni Franko Barezi

Radio 021 pre 8 sati
Preminuo Franko Barezi (66), jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala

Preminuo Franko Barezi (66), jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala

Newsmax Balkans pre 8 sati
"Čim kročim u Srbiju, setim se utakmice sa Zvezdom, tad nas je Bog spasio": Sećanje na čuvenu Marakanu u magli

"Čim kročim u Srbiju, setim se utakmice sa Zvezdom, tad nas je Bog spasio": Sećanje na čuvenu Marakanu u magli

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalItalija

Sport, najnovije vesti »

Operativni direktor Fife: Plan o privatnim investitorima ne sme biti realizovan

Operativni direktor Fife: Plan o privatnim investitorima ne sme biti realizovan

Insajder pre 19 minuta
Čelsi kažnjen sa 10 miliona funti zbog kršenja pravila o isplatama agentima

Čelsi kažnjen sa 10 miliona funti zbog kršenja pravila o isplatama agentima

Nedeljnik pre 20 minuta
Suspenzija je gotova: Mudrik odmah može na teren – Čelsi ga vraća u tim posle skoro dve godine!

Suspenzija je gotova: Mudrik odmah može na teren – Čelsi ga vraća u tim posle skoro dve godine!

Hot sport pre 14 minuta
Aleksandar Rakić izašao na merenje i prekrstio se: Srbin "zapalio" publiku u Areni pred UFC spektakl u Beogradu

Aleksandar Rakić izašao na merenje i prekrstio se: Srbin "zapalio" publiku u Areni pred UFC spektakl u Beogradu

Mondo pre 14 minuta
Fudbaler bez jedne ruke izbacio Slovence u Ligi konferencije!

Fudbaler bez jedne ruke izbacio Slovence u Ligi konferencije!

Sport klub pre 29 minuta