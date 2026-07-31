Vučić: "Za NIS licenca još 28 dana"; U narednih 7 dana očekuje ga razgovor sa Putinom i Mađarom

B92 pre 31 minuta
Vučić: "Za NIS licenca još 28 dana"; U narednih 7 dana očekuje ga razgovor sa Putinom i Mađarom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je dobro što je NIS dobio licencu za rad još 28 dana.

Takođe, naveo je i da se nada da će u narednih sedam do 10 dana razgovarati telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. "Dobro je da smo dobili još 28 dana, još četiri nedelje, ali ovo pokazuje da je ovo poslednji rok da se reši. I ja, kao što rekoh, nadam se da ću u narednih sedam do 10 dana razgovarati telefonom i sa mađarskim premijerom i sa ruskim predsednikom", rekao je Vučić za Niš TV. On je istakao da nema
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