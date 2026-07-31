Blizu 49.000 ljudi prešlo iz Maroka na špansku teritoriju: Madrid

BBC News pre 19 minuta

Atlas/via Reuters TV/Handout via REUTERS

Blizu 49.000 ljudi prešlo je za 24 sata iz Maroka do Seute, španske severnoafričke enklave, procena je vlasti u Madridu, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo domaćeg stanovništva, a vladu Pedra Sančeza primoralo da pošalje vojsku.

Najmanje 18 ljudi se udavilo pokušavajući da stignu do Seute, a lokalni zvaničnici su od Madrida zatražili pomoć.

Nadležni procenjuju i da je oko 7.000 maloletnika među ljudima koji su ilegalno prešli granicu.

Na snimcima na društvenim mrežama vide se stotine, pa i hiljade ljudi koji izlaze iz vode i potom preskaču ili probijaju ogradu, dok uobičajene granične kontrole nema.

Na nekim snimcima se vidi kako tek nekolicina policajaca nemoćno gleda dok ljudi izlaze iz vode i nadiru.

Na ulice Seute su ubrzo izašli besni meštani, tražeći od policije i vlasti u Madridu da hitno reaguju i vrate migrante.

U nekim ulicama zabeleženi su i obračuni meštana sa migranatima.

Vrhovni sud Španije je ovog meseca odlučio da migranti koji su se zaustavili na moru pokušavajući da stignu do Seute ili Melilje, još jedne španske enklave, ne mogu da budu vraćeni u Maroko po hitnom postupku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije optužilo je mreže trgovine ljudima da iskorišćavaju ovu odluku kako bi „podstakle priliv ilegalnih migranata“.

Još nije jasno šta je izazvalo ovaj porast ilegalnih prelazaka iz Maroka, niti koliko su se španske vlasti trudile da ga spreče.

U jednom trenutku, španski zvaničnik je rekao da je granica u potpunom kolapsu.

Nije jasno gde su se u trenutku prelaska nalazili marokanski graničari i zašto grupe migranata nisu bile rasterane ili zaustavljene.

'Neprijvatljivo': Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije

„Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive", napisala je Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, na društvenoj mreži Iksu.

„Ne možemo nikome da dozvolimo da dođe u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila.

„Ovakvi opasni prelazi moraju odmah da prestanu. Mreže krijumčarenja moraju biti razbijene, a povratak (u Maroko) mora da bude brz, kako to naša pravila dozvoljavaju", dodala je.

Kaže i da je uverena da će „naše blisko partnerstvo sa Marokom pomoći u postizanju konkretnih rezultata".

REUTERS/Jon Nazca

'Dolaze ovde da zlopotrebe sistem': stanovnica Seute

Jedan mupkarac je rekao novinskoj agenciji Rojters da se vraća u Maroko.

„Nije nimalo dobro, a nije ni zabavno.

„Ljudi ovde umiru. Molim vas, molim vas, ako još niste došli, nemojte da dolazite. Nemojte to da radite.“

Lokalni mediji su izvestile o haosu na ulicama Seute, a jedan stanovnik je rekao španskom listu ABC da su ljudi uplašeni.

„Niko ne izlazi na ulicu. Plaše se.

„Ovo je veće i agresivnije od onoga što smo ranije doživeli“, rekao je bolnički čuvar španskom sajtu.

Meštanka koja je govorila za ABC tvrdi da ljudi koji prelaze na špansku teritoriju nisu „siromašni niti u oskudici".

„Dolaze u Španiju da zloupotrebe sistem", rekla je.

Jasin, dvadesetčetvorogodišnji migrant, rekao je za ABC da ne može da se vrati u Maroko.

„Tamo nemam ništa; Maroko znači smrt", dodao je on.

Pogledajte snimak hiljada ljudi koji su doplivali iz Maroka u Seutu

„Oružane snage će pojačati Civilnu gardu u vršenju njenih ovlašćenja i svih drugih koja mogu biti neophodna za održavanje bezbednosti u gradu Seuti“, saopšteno je u Madridu.

Seuta, na severnoj obali Maroka, odvojena je od kopnene Španije Gibraltarskim moreuzom i godinama je centralna tačka za migrante koji pokušavaju da stignu do Evrope.

U posebnom tekstu pročitajte kako su Seuta i Melilja postale španske.

BBC

Broj migranata koji pokušavaju da stignu do španske enklave Seuta danima je bio sve veći da bi kulminiralo 30. jula.

Hiljade ljudi su prešle betonske nasipe i plivali oko pristaništa koje označava granicu.

Na nekim snimcima se može videti i muškarac koji izlazi iz vode sa biciklom.

Na španskoj strani, plaže su ubrzo bile prekrivene hiljadama ljudi, od kojih su neki imali peraje, a mnogi su koristili gume i šlaufe kako bi se domogli obale.

Dok su mnogi migranti slavili dolazak, najmanje 18 se udavilo pokušavajući da dođe do obale.

Pogledajte fotografije iz Seute

Atlas/via Reuters TV/Handout via REUTERS

Atlas/via Reuters TV/Handout via REUTERS

Reduan Dris/EPA/Shutterstock

Reduan Dris/EPA/Shutterstock

Reduan Dris/EPA/Shutterstock

Reduan Dris Credit/EPA/Shutterstock

Reduan Dris Credit/EPA/Shutterstock

Reuters

Reduan Dris Credit/EPA/Shutterstock

Reduan Dris Credit/EPA/Shutterstock

FARO TV via REUTERS

Huan Hesus Vivas, lider Seute, rekao je da je priliv imigranata preopterećujući za enklavu i pozvao je špansku vladu da interveniše.

Španski premijer Pedro Sančez trebalo bi da dođe na teritoriju u petak i obećao je da će odmah vratiti stvari u normalu.

Centri za prijem migranata su preopterećeni, a lokalne vlasti su optužile Madrid da je presporo reagovao.

Reuters Španska vojska je raspoređena na granici sa Marokom

Iznenadni porast broja prelazaka granice je izazvao poređenja sa majem 2021. godine, kada je oko 8.000 ljudi ušlo u Seutu tokom nekoliko dana, pogoršavajući diplomatske napetosti Španije i Maroka.

Seuta i Melilja su jedine kopnene granice Evropske unije sa Afrikom.

Španske vlasti su poslednjih godina pojačale bezbednost oko enklava dodatnim nadzorom, podizanjem barijera i poboljšanjem bilateralnih odnosa sa Marokom.

Međutim, ljudi i dalje pokušavaju da pređu granicu.

REUTERS/Fabian Bimmer Španski vojnici na 'uzavreloj' granici sa Marokom

U Fnideku, marokanskom gradu blizu granice sa Seutom, marokanske vlasti su ispalile vodene topove na migrante u pokušaju da ih odvrate od prelaska, rekli su svedoci Rojtersu.

Lokalni mediji i organizacij za ljudska prava izvestili su o sukobima na graničnom prelazu Beni Ansar, u Melilji, drugom autonomnom gradu Španije u severnoj Africi.

EPA Ljudi se okupljaju na graničnom prelazu Bab Sebta između Maroka i španske enklave Seuta, blizu Fnideka, u Maroku

Diplomatski sukob Madrida i Rima

Zbog dešavanja na španskoj teritoriji, italijanska vlada je saopštila da razmatra „vanredne mere“, a jedna od opcija je i prekid Šengenskog sporazuma o otvorenoj granici sa Španijom.

Slike iz Seute pokazuju da „nekontrolisana ilegalna imigracija predstavlja konkretnu pretnju bezbednosti evropskih granica“, napisala je italijanska premijerka Đorđa Meloni na Iksu.

Međutim, čini se da je nemoguće da Italija sprovede pretnju u delo.

Hose Luis Albares, španski ministar spoljnih poslova optužio je vladu u Rimu da koristi imigraciju kao oružje u političke svrhe.

Takve izjave su „neprimerene za „partnersku i prijateljsku zemlju od koje očekujemo evropsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju“, rekao je Albares.

Šengenski prostor je sistem otvorenih granica koji obuhvata 29 evropskih zemalja koje su zvanično ukinule kontrole na zajedničkim granicama.

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(BBC News, 07.31.2026)