Hamas pristao da se razoruža posle dogovora sa Trampovim odborom: Koliko je održiv

BBC News pre 1 sat

MOHAMMED SABER/EPA/Shutterstock

Hamas je pristao na „potpuno razoružanje“ pošto je postigao dogovor sa Odborom za mir koji je osnovao američki predsednik Donald Tramp.

Dogovor je postignut posle višemesečnih „veoma teških“ pregovora, kako je rečeno.

Nazivajući dogovor „istorijskim probojem“, iz Odbora je rečeno da će razoružanje biti „praćeno povlačenjem Izraela iz Pojasa Gaze“.

Međutim, Izrael nije javno odgovorio na plan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je pre samo nekoliko dana bio u SAD na razgovoru sa Trampom.

Američki zvaničnik je rekao novinarima da bi Tramp bio „veoma razočaran“ ako Izrael odluči da se ne povuče iz Gaze - uslov na koji su pristali i Izrael i Hamas u Trampovom mirovnom planu od 20 tačaka, objavljenim u oktobru 2025.

U Pojasu Gaze objava o dogovoru o razoružavanju Hamasa dočekana je sa malo entuzijazma među Palestincima, kaže dopisnik BBC-ja iz Gaze, Rušdi Abualuf, koji izveštava iz Kaira.

„Posle godina neuspelih prekida vatre i propalih sporazuma, mnogi Palestinci su postali duboko skeptični prema novim političkim probojima“, piše on.

„Za mnoge, poverenje i u Hamas i u Izrael i dalje je nisko, a prethodni sporazumi su više puta prekršeni pre nego što su doneli značajna poboljšanja na terenu.“

Bloomberg via Getty Images

Šta je dogovoreno?

Planiran je proces u fazama koji će razoružanje pripadnika palestinske ekstremističke organizacije Hamasa povezati sa postepenim povlačenjem izraelske vojske iz Pojasa Gaze i raspoređivanjem nove palestinske prelazne vlasti koju će podržati međunarodne stabilizacione snage, prema dogovoru od četiri stranice u koji je BBC imao uvid.

Američki zvaničnici su rekli da je plan namerno izgrađen na „nultom poverenju“, pri čemu ni Hamas ni Izrael ne mogu da pređu u sledeću fazu dok druga strana ne ispuni njene obaveze.

Rekli su da će manje grupe u Pojasu Gaze prvo biti razoružane, pre nego što Hamas počne demontažu onoga što su opisali kao državnu vojnu infrastrukturu tunela, skladišta oružja i proizvodnih pogona.

Iz Hamasa kažu da će ta faza trajati znatno duže.

Kada sve faze plana budu ispunjene, nova palestinska vlast bi imala potpunu kontrolu nad oružjem u Pojasu Gaze.

SAD i Odbor kažu da će pripadnici Hamasa u Gazi predati oružje prelaznim vlastima.

Zatim će biti sproveden „proces dekomisioniranja“ teškog naoružanja, što bi uključivalo zatvaranje tunela i skladišta, kao i povlačenje boraca koji upravljaju ovim objektima.

Biće to „tehnički proces“ u kojem će jedno od ključnih pitanja biti kako bezbedno skladištiti prikupljeno oružje.

Na kraju, svo „lično oružje", dakle ono koje imaju pojedinci u Gazi bi moralo da se „obrađuje“ u skladu sa palestinskim zakonom.

Reuters Odbor za mir, formalno osnovan u januaru, stvoren je kao deo Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka za Pojas Gaze

Šta bi sledeće moglo da se desi?

Ostaje nerazjašnjeno mnogo pitanja o izraelskom povlačenju.

„Premijer Benjamin Netanjahu do sada je pokazao malo interesovanja za trajno povlačenje iz Pojasa Gaze, suočavajući se sa pritiskom krajnje desničarskih koalicionih partnera koji se dugo protive takvom potezu“, piše Šaima Halil, BBC dopisnica iz Severne Amerike.

Postoji i mnogo operativnih pitanja, kaže ona.

Na primer, kome izraelske trupe predaju kontrolu i da li će tampon zona poznata kao 'Žuta linija' biti uključena u povlačenje.

BBC dopisnik Rušdi Abualuf takođe kaže da je još rano suditi o tome da li će sporazum biti sproveden.

Ali ako se održi, bio bi to „prvi kredibilan korak“ ka okončanju rata u Gazi, koji je trajao skoro tri godine.

Reuters

Dogovor, odnosno ovaj plan, postignut je nekoliko dana pošto je Hamas izarao novog lidera Halila el Haja.

Hamas je pretpreo značajne gubitke tokom dvogodišnjeg rata sa Izraelom.

Ubijene su mu sve istaknutije vođe i komandanti.

Najpre je ubijen Ismail Hanije, politički vođa Hamasa, potom i novi komandant Jahja Sinvar, a između njih još neki istaknuti pripadnici, pre svih

Palestinski zvaničnici uključeni u pregovore veruju da je novo rukovodstvo bilo spremno da donese ono što opisuju kao najznačajniju političku odluku u istoriji Hamasa, vođenu razornim humanitarnim uslovima sa kojima se suočava više od dva miliona Palestinaca u Pojasu Gaze.

Hamas je predvodio napad palestinskih ekstremističkih grupa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoca, od kojih su neki ubijeni u zatočeništvu u Pojasu Gaze.

Izrael je odgovorio pokretanjem brutalne vojne akcije u Pojasu Gaze, tokom koje je ubijeno više od 73.290 ljudi, mešu kojima i više od 21.200 dece, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas, čije podatke UN smatraju pouzdanim.

Primirje Izraela i Hamasa stupilo je na snagu prošlog oktobra.

Ali, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi kojim upravlja Hamas, od tada je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.168 Palestinaca.

Egipat bi „uskoro“ trebalo da bude domaćin sastanka posrednika mirovnog plana za Pojas Gaze, objavila je državna agencija Al-Kahera njuz 31. jula ujutru.

Među posrednicima su Egipat, SAD, Katar i Turska.

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(BBC News, 07.31.2026)