Nova tragedija u planinama: Pronađena tela četvoro alpinista u Pakistanu

BBC News pre 1 sat

AFP Nirmal Purdža na vrhu Mont Everesta

U razmaku od samo sedam dana dve tragedije potresle su planinarstvo.

Posle petoro planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji, pakistanski spasioci su poslednjeg dana jula pronašli tela četvoro alpinista na Širokom Vrhu u planinskom lancu Karakorum.

Dan ranije, nestalo je najmanje 10 planinara, a nadležni sumnjaju da su stradali u lavini, saopštili su pakistanski izvori.

Među nestalima je i nepalski alpinista Nirmal Purdža (43), koji drži rekord za najbrži uspon na 14 najviših svetskih vrhova, saopštio je Alpinistički klub Pakistana (ACP).

Veruje se da je lavina odnela alpiniste sa ovog vrha visokog 8.051 metar (12. najvišeg vrha na svetu) 30. jula oko podneva.

Potraga je bila usmerena na „zabačeno i nepristupačno područje", rekao je Sadžid Husain, zamenik direktora odeljenja za turizam u pakistanskom regionu Gilgit-Baltistan, za Rojters.

Tela četvorice alpinista još nisu izvučena, rekli su izvori iz pakistanskih bezbednosnih službi, ne iznoseći detalje o mestu gde su pronađena.

„I dalje se nadamo bezbednom izvlačenju nestalih alpinista", poručili su iz kluba.

„Prema dostupnim informacijama, ceo tim je bez komunikacije od trenutka kada se pokrenula lavina."

AFP via Getty Images

Ekspediciju su činili Purdža i još devet alpinista iz Nepala, Pakistana, Omana, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, saopštio je ACP.

Mao Ning, portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je na konferenciji za novinare, da vlasti u Pekingu „proveravaju situaciju i prikupljaju informacije", kao i da su „spremne da pruže pomoć u skladu sa zahtevima pakistanske strane".

Ministarstvo spoljnih poslova Nepala saopštilo je da je šest od deset alpinista nestalih u lavini bilo iz Nepala.

Čang Dava Šerpa, član upravnog odbora kompanije za organizovanje planinarskih ekspedicija „Seven Samit Treks", izjavio je za Rojters da su među nestalim alpinistima i tri vodiča iz naroda Šerpas.

Dodao je da je poslednja zabeležena lokacija članova tima bila na visini od 6.600 metara, odakle su „direktno pali".

Široki vrh, na granici Pakistana i Kine, smatra se jednim od najzahtevnijih uspona u Pakistanu.

Nepalac Purdža se prvo popeo na Anapurnu, deseti najviši vrh na svetu, 23. aprila 2019, a zatim je osvajao i ostale vrhove više od 8.000 metara.

Svetsku slavu stekao je dve godine kasnije kada je objavljen Netfliksov dokumentarni film koji prati njegov poduhvat.

Od 14 najviših vrhova na svetu, osam je u Nepalu, pet u Pakistanu, a jedan na Tibetu.

Stručnjaci za alpinizam tvrde da se do danas nešto više od 36 planinara popelo na svih 14 vrhova.

Pogledajte video o tragediji planinara iz Bosne i Hercegovine na Elbrusu

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(BBC News, 07.31.2026)