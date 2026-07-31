BIRODI: ODIHR prećutao Vučićevo kršenje preporuke o razdvajanju partije i države

Beta pre 1 sat

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da je ODIHR prećutao Vučićevo kršenje prve prioritetne preporuke o razdvajanju partije i države.

"ODIHR je u novom Izveštaju Misije za procenu potreba za očekivane prevremene izbore 2026. godine konstatovao da predsednik Aleksandar Vučić nastavlja da ima centralnu ulogu u političkom životu zemlje, ali nije istakao njegovo postupanje u kontekstu prve prioritetne preporuke ODIHR-a iz 2024. godine o jasnom razdvajanju države i političke partije", navedeno je u saopštenju.

Naglašeno je da je ODIHR prećutao činjenicu da je Vučić, sa pozicije predsednika Republike, bio aktivni učesnik prethodnih izbornih kampanja za lokalne izbore u 2025. i 2026. godine, dajući svoje ime izbornim listama SNS-a, ali i govoreći na izbornim skupovima na kojima je neretko predstavljan kao predsednik Republike, a što je, pored kršenja Ustava, član 111 i Zakona o sprečavanju korupcije, član 40, kršenje i prve prioritetne preporuke ODIHR-a iz 2024. godine.

"U izveštaju se takođe ne navodi delovanje Vučića sa pozicije predsednika Republike u kontekstu kampanje za neraspisane izbore na kojima će biti u trci za predsednika Vlade, a što će imati uticaj na izborni rezultate SNS kao partije, čiji je Vučić član i šanse da bude premijer", navodi BIRODI.

Dodaje da zabrinjava činjenica da prema ODIHR izveštaju prva prioritetna preporuka više nije među prioritetima - primena nedavno izmenjenog pravnog okvira, rad izborne administracije, birački spisak i njegova revizija, registracija kandidata, sprovođenje kampanje uključujući onlajn kampanju, finansiranje kampanje, medijsko izveštavanje i regulacija i procedure na dan izbora - za unapređenje izbornih uslova u Srbiji.

Istaknuto je da "BIRODI nije bio pozvan na sastanke sa Misijom ODIHR-a, na kojima bi predstavio nalaze svojih monitoringa, iako provladini mediji u etiketirajućem tonu tvrde da BIRODI prima novac kako bi svoje izveštaje dostavljao ODIHR-u".

(Beta, 31.07.2026)