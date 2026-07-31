Cvejić (SRCE): Ekonomski model režima je pogrešan, kroz korupcione šeme bogati se mali deo elite

Beta pre 35 minuta

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je danas da je ekonomski model ove vlasti pogrešan, jer postoje investicije koje ne omogućavaju oplođavanje kapitala."Zanemarili smo domaće privrednike, mala i srednja preduzeća pre svega, a kroz korupcione šeme bogati se mali deo elite, koji obezbeđuje sebi veliko bogatstvo, a iza sebe će ostaviti jednu slabo funkcionalnu privredu koja će teško da izdrži udare globalnih ekonomskih kriza", rekao je Cvejić za Radio Beograd, saopštila je stranka SRCE.

On je ocenio da država ne može stalno da se hvali time kako je uspela da ne propadne, jer, kako je dodao, Srbija može da živi i napreduje mnogo bolje.

"Mala i srednja preduzeća se nalaze u centru ekonomsko-razvojne politike SRCE, pridajemo veliku pažnju tom pitanju. Svesni smo toga da je vrlo teško da se jedna privreda razvija samo bazirano na malim i srednjim preduzećima i da je potrebno imati velike investitore i dovesti velike firme da posluju ovde", rekao je Cvejić.

Dodao je da je potrebno obezbediti uslove da se stvori i neka velika domaća firma, što je dugotrajan proces koji nekada uzme ceo životni vek jednog preduzetnika koji postepeno razvija određenu ideju.

Cvejić je to ilustrovao praksom u Srbiji koja omogućava da stranac, kada dođe da ulaže, odnosno da otvori malu ili srednju firmu, dobije od države subvencije koje u potpunosti pokriju iznos zarada za dve godine za zaposlene, dok domaće firme to ne dobijaju.

"Ministarka privrede Andrijana Mesarović će reći, pa kako, mi smo dali toliko i toliko miliona za mala i srednja preduzeća. Uzmite i pogledajte ceo budžet koji raspoređuje Ministarstvo privrede, pa ćete videti da je to mali iznos u suštini. I to je ono što je problem, to bacanje prašine u oči", objasnio je on.

Cvejić je ukazao da povećanja penzija uvek dođu u vreme kad treba da se raspišu novi izbori i to ocenio kao "stari mehanizam političke prevare predsednika Srbije Aleksandra Vučića, navodeći da to da povećanja samo obezbeđuju ono "da vam nos bude iznad vode, da se ne udavite dok plivate".

"Od 2012. godine, od kad je ovaj režim na vlasti, naša zaduženost se povećala za nekih 25, 26 milijardi evra. I u poslednjih godinu i po dana, od kad je ova vlada Đure Macuta na vlasti, isti je bio tempo zaduživanja. To u proseku znači da se svakog meseca svaki građanin Srbije, njih 6,8 miliona, zaduži za 20 evra sa takvim iznosom", istakao je Cvejić.

Cvejić je ocenio da je problem Vučićevog programa "Skok u budućnost", posebno projekta Ekspo, to što se donose razni leks specijalisi, kojima vlast traži posebne zakonske uslove da bi mogla nešto da napravi i onda sve nabavke idu bez ikakvog tendera.

Istakao je da je tako u Srbiji polovina javnih nabavki realizovana mimo tendera i onoga što zakon propisuje.

"Tako da se gotovo osam odsto BDP, oko sedam milijardi evra, realizuje uz izuzeće od Zakona o javnim nabavkama. I to je ono što je problem, to je opet prostor za pljačku", rekao je Cvejić, saopštila je stranka SRCE.

(Beta, 31.07.2026)