Eksplozija u rudniku uglja u Pakistanu, poginula 34 rudara

Beta pre 1 sat

 U eksploziji metana u rudniku uglja na jugozapadu Pakistana poginula su 34 rudara, saopštile su danas vlasti.

Spasioci su izvukli 32 tela iz rudnika na periferiji Kvete, glavnog grada provincije Balučistan, i radili su na izvlačenju preostala dva, saopštila je pokrajinska Uprava za upravljanje katastrofama.

Inspektor za rudnike Gani Baloč izjavio je da su nadležni u početku pretpostavili da se u rudniku nalazilo 42 ljudi kada je juček došlo do eksplozije.

Pokrajinski ministar rudarstva i mineralnih resursa Šoaib Nošervani izrazio je saučešće porodicama nastradalih i najavio isplatu odštete u iznosu od 500.000 pakistanskih rupija, odnosno oko 1.000 dolara porodici svake žrtve.

On je rekao da će nadležni istražiti uzrok eksplozije i preispitati mere bezbednosti u rudnicima uglja širom pokrajine.

Smrtonosne esreće su česte u pakistanskim rudnicima, pogotovo u Balučistanu, gde u mnogima nema adekvatne centilacije i sistema za praćenje nivoa gasova, kao i drugih mera bezbednosti.

 

Pronađena tela četvoro alpinista nestalih u lavini u Pakistanu, nastavlja se potraga za još šestoro
 
 Spasioci su pronašli tela četvoro alpinista nestalih u lavini na pakistanskom vrhu Široki vrh, jednoj od najviših planina na svetu, i nastavili su potragu za preostalih šestoro uprkos lošim vremenskim uslovima. Alpinisti su juče izgubili vezu sa baznim kampom, rekli su predstavnici Alpinističkog kluba Pakistana.

U spasilačkoj akciji oko područja sa kojeg je 10-člana grupa alpinista poslednji put bila u kontakt sa baznim kampom učestvuju i pripadnici pakistanske vojske.

Među alpinistima je poznati britanski planinar nepalskog porekla Nirmal Purdža.

Široki vrh, visine 8.047 metara, dvanaesti je najviši vrh na svetu.

Nalazi se u pakistanskom delu venca Karakorum, koji je ima 14 vrhova viših od 8.000 metara i koji privlači planinare iz celog sveta.

 

 

Pakistan: Potraga za 10 alpinista nestalih nakon lavine

Pakistanski spasioci, uz podršku vojske, od jutros su  u potrazi za deset stranih alpinista nestalih nakon što je lavina pogodila Široki vrh, jednu od najviših planina na svetu.

 

Alpinisti su juče izgubili vezu sa baznim kampom, a spasioci pokušavaju da dođu do područja sa kojeg su poslednji put stupili u kontakt, rekli su predstavnici Alpinističkog kluba Pakistana.

Među alpinistima je čuveni britanski planinar nepalskog porekla Nirmal Purdža.

Široki vrh, sa visinom od 8.047 metara, dvanaesti je najviši vrh na svetu. 

Nalazi se u pakistanskom delu planinskog venca Karakorum, koji je ima 14 vrhova viših od 8.000 metara i koji privlači planinare iz celog sveta.

(Beta, 31.07.2026)

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