Eksplozija u rudniku uglja u Pakistanu, poginula 34 rudara

U eksploziji metana u rudniku uglja na jugozapadu Pakistana poginula su 34 rudara, saopštile su danas vlasti.

Spasioci su izvukli 32 tela iz rudnika na periferiji Kvete, glavnog grada provincije Balučistan, i radili su na izvlačenju preostala dva, saopštila je pokrajinska Uprava za upravljanje katastrofama.

Inspektor za rudnike Gani Baloč izjavio je da su nadležni u početku pretpostavili da se u rudniku nalazilo 42 ljudi kada je juček došlo do eksplozije.

Pokrajinski ministar rudarstva i mineralnih resursa Šoaib Nošervani izrazio je saučešće porodicama nastradalih i najavio isplatu odštete u iznosu od 500.000 pakistanskih rupija, odnosno oko 1.000 dolara porodici svake žrtve.

On je rekao da će nadležni istražiti uzrok eksplozije i preispitati mere bezbednosti u rudnicima uglja širom pokrajine.

Smrtonosne esreće su česte u pakistanskim rudnicima, pogotovo u Balučistanu, gde u mnogima nema adekvatne centilacije i sistema za praćenje nivoa gasova, kao i drugih mera bezbednosti.