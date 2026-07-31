Poljska uručila ruskom ambasadoru protestnu notu zbog upada ruske rakete

Beta pre 52 minuta

Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova uručilo je danas ruskom ambasadoru u Varšavi protestnu notu zbog upada ruske krstareće rakete osamdesetak kilometara duboko u poljski prostor u noći na četvrtak i zatražilo da Rusija prestane da ugrožava bezbednost i živote Poljaka.

"Ambasador je od nas čuo jasnu osudu neprijateljskog delovanja protiv bezbednosti suverene države i njenih stanovnika. Zahtevamo da prestanu aktivnosti koje ugrožavaju bezbednost Poljakinja i Poljaka a istovremeno predstavljaju rizik da će se desiti katastrofa u vazdušnom saobraćaju", kazao je danas poljskim medijima portparol poljskog ministarstva Maćej Vevjur.

Ruski ambasador u Varšavi Georgij Mihno upozoren je danas da je za Poljsku i saveznike u NATO neprihvatljiva svaka eskalacija na granici Evropske unije.

"Rusija je takođe pozvana da okonča taj nelegalni rat sa Ukrajinom u kojem ginu nevini ljudi", kazao je Vevjur.

Portparol je dodao da je Rusija dobila jasan signal da saveznici znaju da bi Kremlj hteo da krene u vojnu provokaciju, pod lažnom zastavom, tako da za nju bude optužena neka druga država.

Poljski premijer Donald Tusk je još juče kada je ruska krstareća raketa upala iz Ukrajine osamdesetak kilometara u dubinu poljske teritorije naveo da prva saznanja govore da je reč o ruskoj krstarećoj raketi H-101.

Kasnije je nakon uviđaja terena kraj mesta Tarnava-Kolonja, gde se raketa srušila i iskopala dubok krater, rekao da su i nađeni delovi potvrdili da je reč upravo o toj ruskoj raketi ali da istovremeno poljske vlasti ne smatraju da je to bio ciljani napad na Poljsku, već se radi pre o raketi koja je lansirana na ciljeve na zapadu Ukrajine tokom intenzivnog napada te noći.

Ministar odbrane Vladislav-Košnjak Kamiš kazao je danas da je konkretna raketa proizvedena u drugom kvartalu ove godine u fabrici blizu Moskve.

"To znači da Rusija koristi za napade na Ukrajinu rakete koje tek sada proizvodi. To potvrđuje informacije da se ruske zalihe bliže kraju. Znači da svaka pomoć Ukrajini znači da se bliži kraj rata", kazao je poljski ministar odbrane.

(Beta, 31.07.2026)

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